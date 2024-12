Sanchez, ci siamo! Prima stagionale da ex? Obiettivo Inter

Alexis Sanchez non ha ancora avuto modo di debuttare con la maglia dell’Udinese in questa stagione, a causa di una serie di problemi fisici che lo hanno tenuto fuori fino a ora. La prima convocazione potrebbe però arrivare presto e, come scrive Sport Mediaset, occhio anche alla gara di Coppa Italia con l’Inter

VERSO LA PRIMA CONVOCAZIONE – Una stagione sicuramente non facile per Alexis Sanchez quella del suo ritorno all’Udinese. Infortunatosi alle porte dell’inizio stagionale, il cileno non ha ancora avuto modo nemmeno di sedere in panchina nelle gare disputate dai friulani. Una situazione che potrebbe presto cambiare, perché arrivano diversi indizi sul fatto che sia pronto. Tanto che il tecnico Kosta Runjaic potrebbe già convocarlo per la partita di sabato contro il Napoli. Una chiamata che sarebbe importante, specialmente per fare gruppo.

Sanchez, prima stagionale da ex? Attenzione alle scelte per Inter-Udinese

PRIMA DA EX – In tutto questo attenzione alla gara dell’ex per Alexis Sanchez. Perché il 19 dicembre, a San Siro, è in programma la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Inter-Udinese. In ogni caso è difficile che il cileno possa scendere in campo, anche da subentrante. Le sue condizioni non sono ancora al massimo, con il primo ingresso in campo previsto soltanto all’inizio del 2025. Ma le probabilità che possa quantomeno essere in panchina, anche solo per fare gruppo, non sono poche. E chissà che, proprio a gennaio, un suo compagno non possa lasciare l’Udinese in direzione Inter, ovvero Jaka Bijol.