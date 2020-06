Sanchez cerca la riconferma provando a sorpassare Lautaro Martinez – TS

Alexis Sanchez, secondo quanto riportato da “Tuttosport”, potrebbe finalmente tornare a dire la sua all’Inter dopo tre mesi di stop per infortunio. L’Inter tenta un accordo low-cost con il Manchester United.

LA RICONFERMA – Alexis Sanchez, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, potrebbe tornare a giocare da titolare con la maglia dell’Inter come a inizio stagione, quando l’infortunio e – fortunatamente – l’esplosione di Lautaro Martinez in coppia con Romelu Lukaku, non gli consentirono la riconferma dal primo minuto. Oggi il cileno, perfettamente recuperato, cercherà con entusiasmo di riconquistare la titolarità ma anche la riconferma da parte dell’Inter – a livello contrattuale -, che intanto avvierà i contatti con il Manchester United per trovare un accordo low-cost in merito a un possibile riscatto o rinnovo del prestito. Il rendimento di Lautaro Martinez è in calo, già prima dello stop del campionato. Troppe le giornate senza andare al gol, forse perché distratto dal Barcellona? Troppi mesi ancora dall’inizio della sessione di mercato, e dalla Spagna non è arrivata un’offerta concreta. Una sola partita, quella giocata a Napoli in Coppa Italia, non servirà a tagliare fuori l’argentino e Antonio Conte lo sa bene, ma con un Alexis Sanchez così carico, l’ex Racing dovrà sicuramente tornare a lavorare duro.

Fonte: Tuttosport.