Sanchez, buon compleanno! Il Nino all’Inter è tornato Maravilla

Sanchez oggi compie ben trentatré anni! Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutti i tifosi dell’Inter e da tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – Sanchez, tanti auguri di buon compleanno! Oggi l’attaccante dell’Inter spegne ben trentatré candeline. Sanchez nasce a Tocopilla, in Cile, appunto il 19 dicembre del 1988. Dopo aver giocato, tra le altre squadre, all’Udinese, Barcellona, Arsenal e Manchester United, arriva all’Inter ad agosto 2019 in prestito dal club inglese. L’anno dopo Sanchez viene acquistato dai nerazzurri a titolo definitivo e gratuito, firmando un contratto triennale. Da quel momento, l’attaccante cileno ha giocato ben 85 partite in nerazzurro. Le sue statistiche in Serie A con l’Inter sono di tutto rispetto, dimostrando di essere in grado di segnare o di far segnare: nel campionato italiano, difatti, ha preso parte praticamente a 24 reti nelle sue 25 partite da titolare, realizzando ben 11 gol e 13 assist. Dopo la vittoria dello scudetto con Antonio Conte, in questa stagione sotto la guida di Simone Inzaghi, Sanchez ha già giocato ben quindici presenze, le ultime due in particolare da titolare, trovando la via del gol in entrambe le occasioni, cioè contro Cagliari e l’ultima giocata in trasferta contro la Salernitana. A quota tre gol in questa stagione, l’attaccante cileno in questo momento è indispensabile per Inzaghi, soprattutto a livello numerico, e in nerazzurro è tornato ad essere il “Nino Maravilla”.