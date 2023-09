Sanchez atteso dal 1′ in Salernitana-Inter, anche per vendicare l’ultima

Sanchez può essere il partner di Thuram stasera in Salernitana-Inter, anticipo della settima giornata di Serie A. In attesa delle formazioni ufficiali, il dato sul cileno segnala una particolarità.

IN CAMPO – Sono tre le presenze per Alexis Sanchez dal suo ritorno all’Inter, tutte da subentrato per un totale di 52′ più recupero. Ha esordito “di nuovo” dieci giorni fa contro la Real Sociedad, per poi trovare minuti anche nelle due successive partite contro Empoli e Sassuolo. Stasera, in Salernitana-Inter, dovrebbe partire dal 1′ al posto dello stanco Lautaro Martinez. In stagione ha giocato da titolare solo col Cile, contro la Colombia poco meno di tre settimane fa. Non ha ancora segnato, nemmeno con la nazionale. In totale, dal 2019, in nerazzurro 112 presenze e 20 gol, il più importante quello al 121′ in Supercoppa Italiana contro la Juventus. L’ultima volta per Sanchez dall’inizio con l’Inter è particolare: 8 marzo 2022, ad Anfield col Liverpool. Nel ritorno degli ottavi di Champions League, dopo lo 0-2 dell’andata, Lautaro Martinez fa un eurogol ma subito dopo proprio il cileno si fa espellere per doppio giallo (e finì 0-1). Da lì Simone Inzaghi l’ha schierato solo da subentrato: ora Sanchez dovrà anche farsi perdonare quella serata.