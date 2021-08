Sanchez ancora a parte. Terapie per Gagliardini, D’Ambrosio in settimana – TS

Ad Appiano Gentile prosegue il lavoro in vista delle ultime amichevoli pre-campionato. Sanchez lavora per essere a disposizione per la prima di campionato, le ultime anche su Gagliardini e D’Ambrosio.

INFORTUNATI – L’Inter prosegue il lavoro sotto lo sguardo vigile di mister Simone Inzaghi che prepara le ultime due sfide amichevoli di questo pre-campionato. Il quotidiano torinese oggi in edicola fa il punto della situazione in merito gli infortunati: lavora a parte ancora Alexis Sanchez, personalizzato per essere al meglio in vista della prima di campionato dove non ci sarà Lautaro Maritnez per squalifica. Terapie al ginocchio invece per Roberto Gagliardini. Danilo D’Ambrosio invece dovrebbe ritornare ad allenarsi in settimana con il resto del gruppo.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati

