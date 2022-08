Sanchez: «Allenato con l’Inter però mi manca giocare! Voglio solo vincere»

Alexis Sanchez dopo la presentazione e l’ufficialità con il Marsiglia (vedi QUI), in conferenza stampa ha parlato della sua condizione fisica e della voglia di tornare a vincere.

ORA IN FRANCIA – Alexis Sanchez si presenta così in conferenza stampa: «Sono molto contento per l’accoglienza dei tifosi, spero di ricambiare tutto questo in campo. Mi sento bene. Mi sono allenato con l’Inter, forse mi manca un po’ la palla ma fisicamente mi sento bene. Il mio obiettivo ora è allenarmi e giocare. Giocare in Champions League è una cosa bellissima per tutti i giocatori. Combatto per vincere titoli. Vincere un titolo è una sfida personale per me. È una sfida personale, ho giocato in Italia, Inghilterra e Spagna. Avevo un compagno all’Inter che mi parlava sempre del Marsiglia. Venire qui è una sfida. Faremo di tutto per vincere un titolo qui».