Sanchez al top, scavalca Correa nelle gerarchie e riscrive il suo futuro – CdS

Sanchez adesso al top della forma, si lascia i guai fisici alle spalle e prende in mano l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, il cileno riscrive la sua storia in nerazzurro (era a un passo dalla cessione) e riscrive le gerarchie in attacco.

GERARCHIE – Sanchez è tornato al top e la prestazione (con gol) in Supercoppa italiana ne è la prova. Il cileno sta bene e si vede: tre gol e un assist nelle ultime cinque partite giocate, tre di queste da titolare. In questa stagione nel suo momento peggiore (infortunio in Copa America e ricaduta subito dopo), ha addirittura pensato di poter lasciare l’Inter a gennaio. Invece, proprio a gennaio è cominciata la sua risalita. Possibile pensare, dunque, che ci sia stato un aggiornamento nel borsino dell’attacco nerazzurro: probabile che ora Sanchez sia il terzo attaccante, scavalcando di fatto Correa, anche lui condizionato da guai muscolari nel corso di questa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport