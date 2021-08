Sanchez a disposizione contro la Sampdoria? In settimana nuovi controlli – TS

Alexis Sanchez prova lo sprint per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, magari già dalla sfida contro la Sampdoria alla ripresa del campionato. Secondo “TuttoSport”, in settimana nuovi controlli.

SPRINT FINALE – Settimana decisiva per Alexis Sanchez, da qualche mese alle prese con un problema fastidioso al polpaccio che lo ha portato addirittura a Barcellona. In questa settimana il cileno sfrutterà la pausa per le nazionali per dare il meglio di sé e capire se può recuperare o meno in vista della sfida contro la Sampdoria, il prossimo 12 settembre. Inzaghi potrebbe sfruttare eventualmente il suo impiego in coppia con Edin Dzeko, visto gli impegni di Correa e Lautaro Martinez con la nazionale argentina.

Fonte: TuttoSport