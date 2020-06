Sanchez a caccia di un’occasione: Inter e Manchester United parlano – SM

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez lavora duro per guadagnarsi un posto in questo finale di stagione. L’attaccante cileno avrà la sua occasione, nel frattempo Inter e Manchester United si parlano per prolungare il prestito oltre il 30 giugno con l’ipotesi di rinnovarlo per la prossima stagione

Alexis Sanchez è entrato nel finale di Napoli-Inter dimostrando le buone impressioni sul suo stato di forma circolate nei giorni di ripresa degli allenamenti dopo la pausa causa Covid. L’attaccante cileno è apparso pimpante e in grado di ritagliarsi un posto in questo finale di stagione sprint dove ci sarà bisogno di tutti. In questo momento non sembra in grado di insidiare il posto da titolare di Lautaro Martinez, ma avrà sicuramente le sue occasioni. Intanto si lavora per il suo futuro, secondo “Sport Mediaset” Marotta e Ausilio hanno già preso contatto col Manchester United per prolungare il suo prestito oltre il 30 giugno, permettendogli quindi di finire la stagione con l’Inter, ma si gettano anche delle possibili basi per rinnovarlo per la prossima stagione.