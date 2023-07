San Siro, i Verdi: «Sala convinca Inter e Milan alla ristrutturazione!»

Il tema San Siro rimane sempre acceso nonostante la scelta dell’Inter di procedere con Rozzano. I Verdi spronano Sala e la giunta di Milano

DOMANDA − Il leader dei Verdi, Carlo Monguzzi, ha parlato su Instagram di San Siro: «Oggi è una buona giornata per l’ambiente! Grazie al vincolo sul Meazza eviteremo l’emissione di 210mila tonnellate di Co2 per il suo abbattimento e salveremo 45mila mq di verde dal cemento, perché il nuovo stadio non verrà costruito. Grazie anche a una Funzionaria dello Stato competente e con schiena dritta. Fa male a lamentarsi il comune perché ha solo applicato la legge. E noi e i comitati da anni diciamo inascoltati al comune che per legge un manufatto come il Meazza dopo 70 anni non può essere abbattuto. Rifletta la giunta sui suoi errori e usi l’autorevolezza che la città di Milano ancora ha per convincere le squadre a ristrutturare il Meazza. Se va bene per la finale di Champions del 2026 perché non deve andare bene per le partite di Milan e Inter?».