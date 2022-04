San Siro vale solo il 2% di visitatori dei musei in Lombardia: tutti i dati

I dati che riguardano le persone che si sono recate a San Siro per il museo e il Tour dell’impianto nella stagione 2018/19: tutti i numeri.

SAN SIRO – Come riportato da Calcio e Finanza, durante la stagione 2018/19, ultimo anno senza impatto Covid, sono state 165.194 le persone che si sono recate a San Siro per il museo e il Tour dell’impianto, in lieve calo rispetto ai 165.557 del 2017/18. Questi i dati resi noti da M-I Stadio, società controllata da Inter e Milan tramite la quale viene gestito il Meazza.

VISITATORI – Nel corso del marzo 2020 la Regione Lombardia ha concluso il rilevamento dei numeri riguardanti i visitatori delle raccolte museali e dei musei riconosciuti per il 2019. Il numero totale che concerne 181 musei riconosciuti. Il dato complessivo è di 7.893.785 visitatori, in aumento di 70.000 unità rispetto al 2018, per lo stesso numero di musei.

DATI – Relativamente a Milano, i 31 istituti riconosciuti di Milano totalizzano poco meno della metà dei visitatori complessivi, superando di poco i 3.700.000 di ingressi. Per quanto concerne San Siro, i visitatori del museo di San Siro sono il 2% complessivo circa in Lombardia e il 4% circa dei visitatori legati ai musei di Milano.

Fonte: CalcioeFinanza.it