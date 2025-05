San Siro, tutte le info: dalla coreografia all’orario apertura cancelli

San Siro si prepara a vivere una notte magica. Domani sera allo stadio Meazza andrà in scena Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Tramite il sito ufficiale del club, l’Inter ha comunicato tutte le informazioni per i tifosi che si recheranno allo stadio.

TUTTO ESAURITO – Tramite il proprio sito ufficiale, l’Inter comunica che San Siro sarà tutto esaurito per la gara contro il Barcellona. Migliaia di tifosi nerazzurri si apprestano a raggiungere il Meazza da tutta Italia e non solo, per supportare la squadra di Inzaghi verso la finale di Champions League. Il club nerazzurro specifica che i tifosi possono monitorare la disponibilità degli ultimi tagliandi in vendita sul sito inter.it/tickets. L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle 18.30. L’Inter invita i propri tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. Per la gara di domani non è consentito il cambio nominativo del biglietto.

Verso Inter-Barcellona, pronta una coreografia spettacolare a San Siro!

SPETTACOLO – Per spingere ulteriormente la squadra prima del calcio d’inizio è in programma una maestosa coreografia che colorerà tutti gli spalti di nero e di azzurro. Per far sì che venga realizzata senza intoppi, l’Inter comunica ai tifosi di non spostarsi dal proprio posto e di non toccare i cartoncini colorati posizionati sui seggiolini, fino a quando verrà dato l’annuncio dallo speaker di esporre il materiale coreografico.