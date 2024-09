San Siro tra le possibilità di Inter e Milan. Le ultime novità – TS

San Siro è ancora una delle possibilità a disposizione di Inter e Milan per il nuovo stadio. Il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare, su Tuttosport ci sono le ultime novità.

INCONTRO – San Siro è una delle possibilità più concrete di Inter e Milan per il nuovo stadio. Le prossime settimane segneranno momenti importanti per capire dove giocheranno nei prossimi anni i due club. Fino a poco tempo fa sembrava sicuro il loro spostamento rispettivamente verso Rozzano e San Donato, adesso la ristrutturazione del Giuseppe Meazza è un’ipotesi reale. Il sindaco Giuseppe Sala ha richiesto e avrà probabilmente un altro incontro a settembre per discutere del progetto.

NOVITÀ – L’investimento sarebbe di 3-400 milioni di euro da dividere in due. San Donato e Rozzano costerebbe un miliardo di euro sia per Inter che per Milan. È prevista la finale di Champions League per il 2027, che però dovrebbe cambiare sede, ed anche lo stop ai concerti estivi durante i lavori. La cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina sarebbe invece confermata. Le novità portate saranno la diminuzione totale dei posti a sede, la costruzione di 10.000 seggiolini vip nel primo anello ed infine degli ascensori e bagni nel terzo anello. Verrà inoltre creata una struttura esterna per collegare museo e ristorante.

fonte: Tuttosport – Simone Togna