San Siro, tema torna caldo: Inter e Milan parlano con il Comune – SM

Si torna a parlare del futuro di San Siro. Come riporta “Sportmediaset” nel notiziario, Inter e Milan hanno parlato in videoconferenza con il Comune di Milano: la questione diventa fondamentale per la ripresa economica della città

TEMA CALDO – Si riparte. Quantomeno a parlare, discutere e ipotizzare. Si è tornati a parlare del progetto per il nuovo stadio in videoconferenza. Milan e Inter, rappresentate da Scaroni e Antonello, si sono incontrate virtualmente con il Comune di Milano. L’idea è sempre la solita: realizzare uno stadio nuovo vicino a quello vecchio, oltre a una nuova area con hotel, ristorazione e negozi. Il Comune, in questo senso, ha imposto dei limiti volumetrici. Il tema resta caldo: in un momento come questo la questione acquisisce ancor più rilevanza per l’economia della città. E c’è anche l’ipotesi che Inter e Milan non giochino a San Siro nel finale di stagione: i due club si sono resi disponibili a giocare lontano dalla Lombardia per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Fonte: Sportmediaset.