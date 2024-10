San Siro, tappa importante per Inter e Milan: l’incontro

Nella giornata di oggi 22 ottobre le vicende legate allo stadio San Siro potrebbero vivere una fase importante: in programma un incontro che vedrà protagonisti i vertici di Inter e Milan.

IL PUNTO – Il futuro dello stadio San Siro è uno dei temi che tengono maggiormente banco in casa Inter e Milan in vista del presente e dell’avvenire. Le dirigenze delle rispettive squadre hanno manifestato in maniera evidente la propria volontà di trovare una nuova casa per i prossimi anni. Il ragionamento, prettamente di natura economica, si inserisce nel quadro della volontà della giunta comunale milanese di non abbattere lo stadio San Siro. L’idea della riqualificazione di tale impianto sarò al centro delle discussioni di oggi con un esponente del gabinetto di governo italiano.

L’incontro tra Inter, Milan e Giuli per San Siro (e non solo)

NUOVA TAPPA – Nella giornata di oggi i vertici di Inter e Milan incontreranno il Ministro della Cultura Alessandro Giuli per discutere del futuro dello stadio San Siro e non solo. Come riferito da Sport Mediaset, le due società stanno pensando concretamente alla costruzione di un nuovo impianto nell’area del Meazza, così da soddisfare sia il proposito di riqualificare lo stadio già esistente che quello di acquisire la proprietà di un nuovo impianto in funzione di una maggiore remunerazione economica dalle attività connesse allo stadio. Dall’incontro di oggi ci si aspettano ulteriori novità sulla linea che le due società intenderanno attuare nel prossimo futuro, così come sulla posizione assunta dal governo in merito.