San Siro, ass. Tancredi: «Inter e Milan, documenti in arrivo. Poi dibattito»

Durante la commissione consiliare di oggi del Comune di Milano, l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune Giancarlo Tancredi ha spiegato la situazione legata a San Siro e al nuovo stadio per Inter e Milan.

SVILUPPI – Prosegue la situazione legata a San Siro e al nuovo stadio per Milano. Queste le parole dell’assessore Giancarlo Tancredi: «Siamo in attesa di due documenti da Inter e Milan. Il primo è un aggiornamento allo studio di fattibilità, l’altro il dossier di progettazione. Questi documenti da quanto ci risulta siano in arrivo prima della fine di questa settimana e ci sarà la verifica da parte degli uffici prima dell’invio alla commissione nazionale. Se i tempi saranno rispettati soprattutto dai club, che però non hanno un termine nel consegnare i documenti, nell’arco del mese di settembre sarà possibile avviare le attività più proprie del dibattito pubblico».

Fonte – Sky TG 24