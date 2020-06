San Siro, svolta e accordo volumetrie: Inter e Milan al prossimo step – CdS

Il “Corriere della Sera” sottolinea il grande passo in avanti fatto da Inter e Milan nella giornata di ieri. C’è l’accordo per le volumetrie del “nuovo” San Siro. Una svolta fondamentale nell’iter che porta anche alla realizzazione di un nuovo impianto

OH, YES! – I due comunicati disgiunti, uno del Comune di Milano, l’altro di Inter e Milan (che trovate QUI), ratificano un’intesa fondamentale sul progetto San Siro. “È stata dunque trovata la quadra sulle volumetrie – sottolinea il “Corriere della Sera” – ovvero su quanto sarà possibile costruire per realizzare la nuova casa dei club milanesi, ma anche la cittadella dello sport che sorgerà a fianco”. Fondamentale è stato il passo indietro dei due club, che in origine chiedevano un indice di costruzione dello 0,63%, come specificato nella legge sugli stadi. Il Comune voleva far rispettare lo 0,35 del piano regolatore, ci si è accordati sullo 0,51%, ovvero 145mila metri quadrati.

ACCORDO – Il placet del Comune, tra mille prudenze, è finalmente arrivato. Difficile a rinunciare ad un investimento, peraltro già programmato e impostato, di 1,3 miliardi (da parte di due gruppi stranieri). Inoltre, Giuseppe Sala aveva apprezzato la disponibilità di Milan e Inter a rifunzionalizzare San Siro, scongiurando la demolizione. MA la rifunzionalizzazione avrà un costo massiccio: 74 milioni, secondo Inter e Milan. Che, per giustificare l’investimento, avevano bisogno di certe volumetrie, anche se ridotte progressivamente con il passare dei mesi e con la diplomazia.

PROSSIMO PASSO – Ora Inter e Milan dovranno stilare il piano economico finanziario che dimostri il nuovo costo del progetto (74 milioni in più per la rifunzionalizzazione, appunto). L’intenzione è di chiudere l’iter approvativo per maggio 2021. Molto prima, entro fine luglio, sarà scelto il vincitore tra i due progetti in corsa: la Cattedrale di Popoulus o gli Anelli di Manica/Sportium. E il nuovo San Siro comincerà ad avere una faccia.

