San Siro spinge l’Inter, Lazio sindrome Leicester, Juventus fischiata – GdS

Condividi questo articolo

Quarta e ultima parte dell’analisi, tratta da “La Gazzetta dello Sport”, sulla corsa scudetto di Inter, Juventus e Lazio. Qui focus sulla carica ambientale, coi ragazzi di Antonio Conte mossi da un San Siro euforico. La Lazio ha la sindrome “Leicester” che fa sognare in grande, mentre la Juventus ha dovuto zittire i fischi domenica scorsa

DODICESIMO UOMO – L’ultimo aspetto, quello solitamente più trascurato, potrebbe fare la differenza nelle partite che contano. L’ambiente e i tifosi sostengono a gran voce Inter e Lazio. La spinta di San Siro non è mai mancata in questi ultimi anni: non verrà meno ora che traguardi e obiettivi sono in linea col blasone del club. In attesa che Christian Eriksen infiammi il pubblico sul campo, il danese ha già contribuito ad accendere gli entusiasmi col suo arrivo. La Lazio, invece, ha raggiunto una sinergia perfetta tra squadra, allenatore e società. Un legame in stile “Leicester”, capace di trasformare annate senza ambizioni in cavalcate memorabili. Più indietro la Juventus, in questo particolare aspetto. Paulo Dybala, domenica scorsa, è stato costretto a zittire i fischi dei propri tifosi, che lamentano poca qualità nel gioco a fronte delle grandi aspettative d’inizio campionato.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luigi Garlando