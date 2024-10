San Siro, Scaroni svela: «Positività! Inter e Milan, superato un problema!»

Questa mattina si è tenuto un importante incontro, alla presenza di Inter e Milan, con oggetto San Siro. Sui risvolti del meeting si pronuncia il presidente rossonero Paolo Scaroni, che svela le novità.

INCONTRO POSITIVO – Inter e Milan sono ancora alla ricerca di una soluzione per il nuovo stadio di proprietà. Paolo Scaroni, nel pre partita di Milan Club Brugge, coglie l’occasione per parlarne: «Quello di stamattina è stato un incontro che è andato molto bene. Avevamo sia il Sindaco di Milano che il Ministro della Cultura e quello dello Sport. Quindi un incontro di livello in cui abbiamo superato quel problema che ci si poneva da mesi sulla conservazione del secondo anello di San Siro. Quindi possiamo costruire un nuovo stadio nella zona di San Siro conservando, nell’edificio che verrà innalzato al posto dell’attuale, il secondo anello o parte di esso. Quello di oggi è stato un incontro molto positivo che ci ha avvicinato a considerare la costruzione di un nuovo stadio a San Siro come un’ipotesi da prendere in considerazione».

San Siro, le tempistiche e le opzioni di Inter e Milan: parla Scaroni

IPOTESI – Il Presidente del Milan Paolo Scaroni continua su Sky Sport 24: «Che tempistiche? Abbiamo ancora dei passaggi da fare, a cominciare da quello di capire a che valore la municipalità di Milano ci potrà rendere lo stadio di San Siro e l’area circostante. Tutto questo non lo sappiamo ancora ed è per questo che manteniamo in mente la nostra ipotesi di San Donato, su cui abbiamo lavorato tanto tempo e speso anche 40 milioni di euro». Questa la situazione del Milan sul nuovo stadio, che riguarda da vicino anche l’Inter di Giuseppe Marotta.