San Siro, Sala: «Convivenza Inter Milan? Positiva! Tante opzioni aperte»

Giuseppe Sala è tornato sulla questione San Siro, alla vigilia di un importante incontro con Inter e Milan. Il Sindaco di Milano ha vagliato le possibili ipotesi sullo stadio.

VISIONE POSITIVA – A margine della presentazione dei Mondiali di canoa all’Idroscalo Giuseppe Sala si è esposto ancora una volta sull’argomento San Siro. Proprio domani il Sindaco di Milano dovrà incontrare i rappresentati di Inter e Milan per discutere della progetto di ristrutturazione dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ messo a punto da WeBuild. Alla vigilia dell’incontro tra le parti, Sala ha dichiarato davanti ai giornalisti: «Vedremo domani come arriveranno da me i club. Posso solo dire che ogni possibile soluzione che porti alla convivenza delle due squadre nell’area di San Siro la vedo positivamente».

ATTESA – Da tempo Inter e Milan stanno valutando diverse opzioni riguardo al nuovo stadio di proprietà. Stando alle ultime indiscrezioni, però, nonostante le riserve sul caso, i due club potrebbero prendere in considerazione anche l’idea di restare a San Siro, dopo le operazioni di ristrutturazione. In merito il Sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato: «La partita è apertissima. Quello che le squadre vogliono fare non lo so, aspetto conferme formali. Si può fare tutto ma bisogna andare decisi in una direzione, quando una decisione sarà stata presa io poi sarò al loro fianco. Oggi però sono ancora tante le opzioni aperte».

Fonte: Calcio e Finanza