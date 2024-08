San Siro ristrutturato? In arrivo incontro chiave con Inter e Milan – TS

Inter e Milan possono rimanere a San Siro, dopo anni in cui entrambe le società avevano manifestato la volontà di costruire un nuovo stadio. Tuttosport anticipa come a breve è previsto un incontro con WeBuild.

IL CONTRARIO – Rozzano, Sesto San Giovanni, altri comuni limitrofi, l’area del Portello… E se alla fine fosse a San Siro il futuro di Inter e Milan? L’addio al Meazza inizia a non essere più una certezza, nonostante per anni entrambe le società abbiano sbandierato la volontà di costruire un nuovo impianto e di averlo di proprietà. Uno per ciascuna, anziché condiviso come ora. La volontà del sindaco Beppe Sala comincia a prendere forma e ora si punta a un incontro.

Inter e Milan con WeBuild per il futuro di San Siro: l’incontro

IL VERTICE – Le novità a livello di sponsor, in particolare per l’Inter, aumentano la visibilità e il brand. Ma anche lo stadio ha avuto dei miglioramenti negli ultimi mesi, per esempio nelle sale hospitality. Quest’ultimo intervento, fa notare Tuttosport, può essere il preludio a una ristrutturazione più ampia nel caso in cui si arrivi a un accordo. In tal senso, Inter e Milan vedranno WeBuild nella seconda settimana di settembre: da qui uscirà tanto sul futuro di San Siro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi