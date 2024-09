San Siro, ecco la risposta di Inter e Milan! L’esito dell’incontro

Oggi al Comune di Milano si sono incontrati Inter, Milan e il sindaco Giuseppe Sala relativamente alla questione San Siro e alla sua ristrutturazione. Il meeting è concluso, l’esito secondo Calcio e Finanza.

ESITO – Inter e Milan hanno detto no ufficialmente all’ipotesi di ristrutturazione di San Siro. Bocciato il progetto di WeBuild, non convincono i costi calcolati per il caso. I due club non si sposteranno però a San Donato o Rozzano come pensato agli esordi, bensì rimarranno nella zona. L’obiettivo è quello di costruire uno stadio proprio a San Siro. Inter e Milan continueranno a lavorare assieme nei prossimi mesi.

INCONTRO – Questa mattina dopo le 10 Alessandro Antonello, Katherine Ralph a rappresentanza di Oaktree e Giorgio Furlani sono arrivati al Comune di Milano per il colloquio con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L’obiettivo del primo cittadino della città era quello di convincere i due club a rimanere a San Siro, però non è riuscito nell’intento. Oltre ai costi sottostimati secondo Inter e Milan di WeBuild per lo stadio e il suo rinnovamento non sono state accettate le tempistiche per il lavoro. Non sono state affatto ritenute congrue rispetto ai pensieri dei membri a rappresentanza delle società. A breve si entrerà nel vivo della questione.