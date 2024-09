San Siro, la richiesta su Inter e Milan: «No a vendita ai privati»

Continua a far discutere la questione dello Stadio Meazza, dopo che in queste ultime settimane si sta parlando di un riavvicinamento di Inter e Milan per ristrutturarlo. Il Comitato Referendum X San Siro, con un comunicato, si mostra contro la vendita ai privati.

L’ANNUNCIO – “San Siro e le aree che lo circondano sono un bene comune il cui futuro deve essere condiviso da tutta la cittadinanza. Una condizione che speravano fosse ormai evidente anche al Sindaco Giuseppe Sala dopo gli innumerevoli passi falsi di questi anni, ma che invece sembra ancora disattesa viste le trattative private che continua a intrattenere con Fondi Immobiliari e imprenditori.

Così i Portavoce del Comitato referendario che hanno quindi deciso di raccogliere il maggior numero possibile di sottoscrizioni in calce a una lettera appello che ricordin al Sindaco Sala l’esigenza di un percorso democratico e condiviso che coinvolga il Consiglio Comunale, i Consigli di Municipio e tutti i cittadini e le cittadine Milanesi.

Noi ci siamo e proseguiremo con la stessaa determinazione che, grazie all’impegno di molti, hanno evitato lo scempio di una demolizione e di una cementificazione inutile e dannosa.

Qui la lettera aperta mandata al Sindaco Sala con i primi sottoscrittori. E a seguire la stessa caricata su Change per permettere a tutte e tutti coloro che la condividono di sottoscriverla: https://chng.it/j9vrYrb6v9“.

Comitato Referendum X San Siro: il messaggio sullo stadio

LA RICHIESTA – “NOI CI SIAMO!

Caro Sindaco, noi ci siamo.

E siamo sempre più decisi e convinti a difendere il bene pubblico e tutto ciò che rappresenta la nostra città.

Siamo e saremo, anzi, sempre più attenti affinché vengano seguite correttamente tutte le regole che la legge, ma soprattutto la buona e onesta politica, impongono quando si decide il futuro di Milano e della città metropolitana.

er queste ragioni, ci opporremo a qualunque tentativo di regalare lo Stadio e le aree limitrofe ai privati e di decidere il destino dell’area senza il coinvolgimento reale e tempestivo del Consiglio Comunale e di tutte le cittadine e i cittadini interessati al bene comune.

Confidiamo e verificheremo che la trattativa e le decisioni che riguardano San Siro siano trasparenti e improntate alla effettiva tutela dell’interesse collettivo e non solo di quelli degli operatori privati. Allo stesso modo, attendiamo di esaminare il progetto di fattibilità tecnica e economica del nuovo progetto, di conoscere quale sarà il parere della conferenza di servizi che lo esaminerà e di interloquire in tutte le fasi procedimentali in cui ciò è previsto dalla normativa di settore.

Non è più il tempo degli incontri riservati per imporre al Consiglio Comunale e ai milanesi soluzioni preconfezionate, meramente comunicate ai cittadini attraverso la stampa o dichiarazioni estemporanee.

Milano non è di Hines, di Coima o dei fondi proprietari delle squadre di Calcio.

Vigileremo, come abbiamo fatto in passato affinché le proposte di riqualificazione dello stadio e le soluzioni progettuali che saranno attuate siano condivise con la città, così come opporremo la necessaria resistenza, in tutte le sedi e con tutti i mezzi, alla sdemanializzazione di beni e aree pubbliche e alla loro cessione, senza le adeguate verifiche e idonei benefici per la collettività.

Non è più tollerabile la rinuncia al governo della città e la cessione indiscriminata di pezzi di città a chi intende solo speculare e approfittare dei beni comuni per interessi privati”.