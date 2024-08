San Siro e il restyling funzionale a convincere Inter e Milan: le novità – TS

Lo Stadio San Siro rappresenta una grande incognita per il futuro di Inter e Milan. Le due compagini devono decidere cosa preferire, mentre la giunta opta per un restyling volto a realizzare l’obiettivo auspicato.

LA SITUAZIONE – A San Siro ci sarà l’esordio, in occasione del match di Serie A tra Inter e Atalanta, di un’area denominata “SportsPub San Siro-Bordocampo“. Quest’ultima, presente nella “zona hospitality”, offrirà ai tifosi la possibilità di sorseggiare una birra durante la visione di un match della propria squadra. Non solo, sarà introdotta anche l’opzione di seguire le sfide del proprio club, Inter o Milan, direttamente da un televisore che dallo stadio trasmetterà i match in trasferta della squadra in questione. Una possibilità mai esplorata prima nel nostro calcio.

San Siro e il tentativo finale: Inter e Milan cambieranno idea?

LO SCENARIO – In questo momento, nulla è certo riguardo le strategie delle due squadre meneghine sul prossimo stadio. Entrambe le compagini stanno studiando uno specifico progetto, in attesa di definire la direzione futura da intraprendere. La volontà della giunta milanese è chiara: persuadere Inter e Milan dell’opportunità di proseguire la propria esperienza nello scala del calcio. Per farlo, però, occorrerà venire incontro alle richieste e alle garanzie ritenute essenziali da parte dei due club per poter realmente beneficiare in maniera esauriente dei vantaggi derivanti da uno stadio di proprietà.

Fonte: Stefano Sacchi – TuttoSport