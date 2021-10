San Siro, le prossime fasi per il nuovo stadio di Inter e Milan: il punto

La situazione riguardante il nuovo stadio San Siro per Inter e Milan dopo l’accordo raggiunto dai club con il Comune di Milano.

PROGETTO – Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, raggiunto l’accordo tra Comune di Milano, Inter e Milan sul nuovo stadio San Siro, il progetto prosegue rapidamente. I club hanno detto sì alla riduzione degli indici volumetrici degli edifici intorno allo stadio e al rientro nei limiti del Piano di governo del territorio (Pgt) del Comune. Le società hanno accettato la riduzione dell’indice volumetrico allo 0,35 fissato dal Comune e quindi costruiranno molto meno intorno al nuovo impianto, per un totale di circa di 100mila metri quadrati.

FASI – Adesso si aspettano le prossime fasi. Innanzitutto il via libera al pubblico interesse da parte della giunta comunale, che è previsto entro la fine dell’anno. Già due anni fa giunto un primo sì, ma condizionato al rispetto di 16 regole, fra le quali quella di mantenere parte del Meazza. Quindi il passaggio alla Regione, con la conferenza dei servizi per tutto quel che concerne il commerciale, per ulteriori 180 giorni.

TEMPI – Si dovranno dunque attendere altri 90 giorni in quanto, anche se la proposta dello stadio è giunta da Milan e Inter, è necessaria una gara pubblica. Fondamentale potrebbe quindi essere il prossimo anno, anche per la necessità di un progetto definitivo, per cui potrebbe essere necessario un anno. La prima pietra rischia di essere posta tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Poi i lavori che dovrebbero durare almeno 3 anni, giungendo così al 2027.

