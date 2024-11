San Siro, c’è il prezzo! Inter chiede chiarezza… Con una priorità – TS

Potrebbe sbloccarsi a breve la situazione legata a San Siro e al nuovo stadio per Inter e Milan. Come scrive Tuttosport, c’è il prezzo per l’acquisto dell’impianto e dei terreni adiacenti. La società nerazzurra, con lo stadio di proprietà come priorità, chiede chiarezza sulle decisioni dei rossoneri

ARRIVA IL PREZZO – Inter e Milan hanno il prezzo per l’acquisto di San Siro e delle aree adiacenti, dove dovrebbe sorgere, nei piani delle società, il nuovo impianto di proprietà. Sebbene non sia ancora ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha valutato la ‘Scala del calcio‘ per una cifra attorno ai 200 milioni di euro. Una decisione comunicata al Comune di Milano che ora attende di sapere la decisione finale delle due società. A tal proposito, anche i nerazzurri, con la proprietà Oaktree che dà la priorità proprio alla costruzione di uno stadio di proprietà, chiedono chiarezza alla società rossonera. Il motivo riguarda nientemeno che il nodo San Donato, con il Milan che ha già acquistato i terreni necessari alla costruzione di un impianto.

Inter, Milan, San Siro e il nodo San Donato: chiarezza per la decisione sul nuovo impianto

DECISIONE FINALE – Il Comune di Milano, in tal senso, è chiaro: con la dichiarazione ufficiale di interesse per l’acquisto di San Siro, cadranno ufficialmente anche le ipotesi Rozzano (per l’Inter) e San Donato (per il Milan). Al momento i rossoneri non vorrebbero però abbandonare il loro ‘piano B’, sebbene i terreni acquistati possano essere rivenduti o destinati ad altro utilizzo. Insomma, la palla passa adesso ai due club, con l’Inter e il Comune di Milano che chiedono chiarezza proprio al Milan sulla decisione finale relativa ai piani per lo stadio. Dopodiché, discussi i costi, si passerà alle tempistiche e alla gestione dei lavori. Con il progetto dello studio Popoulous, ‘La Cattedrale’ che, secondo Tuttosport, è quello che sarà ripreso in mano per la costruzione di un impianto accanto a ciò che resterà di San Siro.

