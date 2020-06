San Siro, Milan e Inter incontrano il Comune: un nodo da sciogliere – TS

“Tuttosport” sottolinea l’importanza dell’incontro odierno tra i rappresentanti di Inter e Milan e la giunta comunale. Si cerca un’accelerazione netta sulla questione delle volumetrie commerciali

ULTIMO ATTO? – Riprende il dialogo tra il Comune di Milano e i rappresentanti di Milan e Inter. In ballo resta il progetto nuovo stadio ma soprattutto la definizione delle linee guida per riqualificare di San Siro. Come riporta “Tuttosport”, oggi ci sarà un nuovo incontro tra le parti, nella speranza che possa essere risolutivo. Il nodo principale, ormai risaputo, è quello delle volumetrie commerciali, che i due club dovranno adeguare alle richieste della Giunta comunale. La speranza è che si arrivi presto allo scioglimento dell’impasse.

