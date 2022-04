San Siro, Milan a Investcorp? Spunta ipotesi nuovo stadio senza Inter

Milan al gruppo arabo Investcorp potrebbe aprire all’ipotesi di un nuovo stadio San Siro senza l’Inter: il punto della situazione.

IPOTESI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’eventuale acquisto del Milan da parte di Investcorp potrebbe portare a riflessioni sul progetto del nuovo stadio San Siro per il club rossonero e l’Inter. Infatti il fondo arabo si occupa anche del settore immobiliare. Non sarebbe azzardata l’idea di costruire un impianto senza la società nerazzurra.

IDEE – Si tratta di ragionamenti molto in ottica futura, visto che mancano ancora vari passi burocratici e tempistiche prima dell’eventuale acquisto del Milan da parte di Investcorp. Tuttavia lo stadio di proprietà sarebbe in linea con le idee dei nuovi dirigenti. Per ora si tratta di una questione che interessa il giusto i rossoneri e i nerazzurri, visti gli stretti contatti tra le due società a partire dal 2019 per il nuovo San Siro. Senza dimenticare l’ipotesi Sesto San Giovanni, sempre aperta.

Fonte: SportMediaset.it