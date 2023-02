San Siro, lettera dell’Inter al Milan! Ipotesi ristrutturazione al ribasso − TS

Rimane sempre aperto il tema legato allo Stadio San Siro. L’Inter ha inviato una lettera al Milan in merito alla bozza del Comune di Milano sulle indicazioni strutturali e organizzative legate al nuovo impianto

SAN SIRO − L’Inter ha inviato una lettera al Milan alcuni giorni fa in merito alla bozza emanata dal Comune di Milano sulle indicazioni sia strutturali che organizzative legate alla costruzione di un nuovo stadio in zona San Siro. Ovvero: garanzie sui prezzi dei biglietti, allontanamento della costruzione dalle case, rassicurazioni sull’impatto ambientale dei lavori, 40 milioni in più di oneri di urbanizzazione e più verde. Si aspetta la risposta del club rossonero con le proprie osservazioni. Intanto, sulla possibilità che il Milan costruisca un nuovo impianto in solitaria e senza l’Inter emergono segnali contrastanti. L’Inter, a tal proposito, non ha mai ricevuto una comunicazione in merito e il proprietario Cardinale non ha tutt’ora mai incontrato i vertici nerazzurri. Al contempo, l’ipotesi ristrutturazione San Siro non sarà presa in considerazione dall’Inter anche qualora il Milan dovesse optare per una via solitaria. A quel punto il club nerazzurro, valuterebbe un’altra area di Milano o un Comune sul perimetro cittadino.

Fonte: Tuttosport − Stefano Sacchi