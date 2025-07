San Siro, Inter e Milan vietano l’abbonamento ad ultrà con precedenti – TS

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sia Inter che Milan hanno lavorato a stretto contatto con le autorità per stilare al meglio le restrizioni per gli abbonati in curva.

CURVA – Inter e Milan stanno intensificando le misure per dimostrare alla Procura di aver tagliato i legami con le frange più radicali della tifoseria, nel tentativo di evitare provvedimenti come il commissariamento. Anche se i club – scrive Tuttosport – si sono dichiarati parte civile nei processi contro diversi capi ultras, restava un sospetto di complicità nei loro confronti, considerati come “milizie private” legittimate dai club stessi. Un segnale forte è arrivato in occasione della finale di Champions tra Inter e PSG: nessun biglietto è stato concesso agli ultras e la squadra ha evitato ogni contatto con la curva, anche durante il saluto pre-partenza alla Pinetina.

Inter e Milan stringono gli abbonamenti. Il punto sulle curve

ABBONATI – La nuova campagna abbonamenti ha introdotto misure restrittive: divieto di cambio nominativo per il secondo anello verde (blu per il Milan), per impedire la gestione interna dei biglietti da parte dei gruppi ultrà. L’Inter ha inoltre aumentato di 50 euro il costo degli abbonamenti in curva rispetto ad altri settori. Come riportato dal Corriere della Sera, sono state respinte numerose richieste di abbonamento in base ai codici etici del club Esclusi tifosi con Daspo, segnalazioni o precedenti legati a episodi di violenza. Il divieto di cambio nome impedisce di aggirare le nuove regole, che in passato venivano sfruttate per lucrare sulla vendita delle tessere. A partire dalla prima giornata del nuovo campionato, entrerà in funzione un sistema di sicurezza con telecamere dotate di riconoscimento facciale agli ingressi dello stadio.

Fonte: Tuttosport