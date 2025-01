San Siro, Inter e Milan in sintonia! C’è un passaggio non banale – TS

San Siro sembra essere diventato ormai il piano A per Inter e Milan, che vanno a braccetto per riqualificare l’area del Giuseppe Meazza. Ma prima un passaggio praticamente decisivo.

AREA – Per Inter e Milan, San Siro è ormai diventato il piano A. C’è l’idea di rimanere a San Siro e anzi comprare l’area per una riqualificazione della zona, costruendo appunto il nuovo stadio accanto a quello già esistente. Il prezzo, come noto, è stato fissato dall’Agenzia delle Entrate: 197 milioni di euro per la grande funzione urbana San Siro, uno spazio di circa 280 mila metri quadrati comprendente l’impianto oggi esistente e le aree limitrofe. Attorno a questa area, oltre al nuovo stadio, i due club potrebbero infatti costruire uffici, hotel, spazi commerciali, strutture sportive, musei: tutto, escluso nuove residenze. Ma prima dovranno completare un passaggio non secondario.

San Siro, Inter e Milan puntano ad anticipare i tempi

ENTRO FEBBRAIO – Come riferisce Tuttosport, Inter e Milan si avvicinano, in anticipo rispetto alle scadenze immaginate inizialmente, a presentare al Comune di Milano il nuovo piano economico e finanziario. Affinché la procedura fili spedita, le società dovranno ripartire dal lavoro già fatto in passato e poi accantonato. Se le due società presentassero le carte entro febbraio, allora i tempi si accorcerebbero di parecchio con l’ipotesi di chiudere la compravendita dell’area entro l’estate. Quanto alle situazione alternative, il 31 gennaio scadrà per l’Inter il diritto di prelazione sull’area di Rozzano, mentre il Milan dovrà decidere sui terreni di San Donato, per i quali sono stati accantonati 55 milioni di euro. Per il Comune di Milano, l’abbandono delle rispettive sarà indispensabile.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia