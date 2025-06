San Siro, Inter e Milan scelgono Norman Foster per il nuovo stadio

Il futuro del calcio milanese prende forma con un nome di assoluto prestigio: secondo Calcio e Finanza, sarà l’archistar britannico Norman Foster a firmare il progetto del nuovo stadio che ospiterà Inter e Milan.

LA SCELTA – La scelta è ormai definitiva e si attende solo la formalizzazione del contratto, ma la direzione intrapresa dai due club è chiara: il nuovo impianto sorgerà nell’area di San Siro, adiacente all’attuale stadio Giuseppe Meazza, e porterà la firma di due protagonisti dell’architettura mondiale, Foster e lo studio statunitense Manica. La selezione di Foster è il frutto di una gara internazionale molto partecipata, che ha coinvolto alcuni dei più importanti studi architettonici del panorama globale. Inizialmente sono stati valutati 13 candidati, poi ridotti a cinque finalisti: Populous, celebre per il progetto della “Cattedrale”; Herzog & de Meuron, già autori dell’Allianz Arena di Monaco; BDP Pattern affiancato dal danese Bjarke Ingels; Aecom con l’architetto Dan Meis; infine, Manica in collaborazione proprio con Norman Foster.

IL NOME – Quest’ultimo sodalizio ha convinto i club per una serie di fattori: la qualità e l’innovazione delle proposte progettuali, l’esperienza internazionale nella realizzazione di impianti sportivi e la capacità di coniugare funzionalità, estetica e sostenibilità. Il nome di Foster, autore tra l’altro del celebre Wembley Stadium di Londra, rappresenta una garanzia a livello architettonico e simbolico.

San Siro, futuro già in cantiere

AFFIANCATO – Lo studio Manica, già partner del Milan per il progetto San Donato, ha invece consolidato la propria posizione diventando riferimento anche per il futuro stadio condiviso con l’Inter. Una collaborazione che promette di riscrivere lo skyline sportivo della città, con l’obiettivo di creare una struttura all’avanguardia, iconica e in grado di ospitare eventi sportivi e culturali di caratura internazionale.

Fonte: Calcio e Finanza