San Siro, Inter e Milan no a WeBuild? L’incontro con Sala

In questo momento in Comune a Milano sono presenti Oaktree, Alessandro Antonello e Giorgio Furlani. Inter e Milan stanno incontrando il sindaco Giuseppe Sala per San Siro, la sensazione è una a riguardo secondo Calcio e Finanza.

INCONTRO – Inter e Milan sono in questo momento al Comune di Milano per l’incontro con Giuseppe Sala, sindaco della città. Il tema principale è San Siro e la sua ristrutturazione. I due club hanno lavorato a diverse strade, come Rozzano e San Donato, ma ci sono difficoltà economiche e questo ha fatto sì che ci fosse un nuovo accordo per fare lo stadio insieme. Ciò per abbattere i costi. Rimanere allo stadio attuale è la soluzione più facile da scegliere, oggi ci sarà la risposta definitiva sul progetto di ristrutturazione proposto da WeBuild.

San Siro, le opzioni di Inter e Milan

SENSAZIONE – WeBuild ha stimato 350-400 milioni di euro di ristrutturazione, ma Inter e Milan hanno calcolato che si andrà ben oltre i 700. Per questo motivo l’intenzione è quella di dire no. L’ipotesi alternativa è quella di costruire un nuovo impianto accanto a San Siro: sono state valutate tre situazioni. L’acquisto delle aree per lo sviluppo del nuovo stadio, l’acquisto delle aree per la riqualificazione di San Siro o infine l’acquisto di San Siro con una concessione in diritto di superficie a lungo termine delle altre aree per l’ipotesi di riqualificazione. Oggi si saprà sicuramente di più.