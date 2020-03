San Siro, Inter e Milan in summit “a distanza” col Comune di Milano: i temi

Condividi questo articolo

Nella giornata di oggi è previsto un vertice tra Inter, Milan e Comune di Milano per cercare di sciogliere alcuni nodi relativi al possibile nuovo stadio a San Siro

NUOVO STADIO – Il nuovo faccia a faccia tra Inter, Milan e Comune di Milano si terrà oggi, ma in teleconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus. Al centro del confronto ci sarà naturalmente la questione del possibile nuovo stadio a San Siro. Riguardo a questo, riporta “CalcioeFinanza.it”, ci saranno “le cubature e le volumetrie commerciali, dopo l’ok delle due società sia alla salvaguardia di una parte del vecchio Meazza sia sul valore dello stadio accettando i pagare fin da subito la concessione, e non dopo 32 anni come avevano inizialmente previsto i club“.

DISTANZE – Oltre a questo, “restano però alcune cifre sul tavolo, così come appunto il tema di uffici, negozi e hotel che Inter e Milan vogliono costruire per rientrare dall’investimento, con spazi ancora troppo ampi secondo il Comune“. Sarà necessario trovare quindi “un punto di incontro tra l’indice di edificabilità previsto dal Comune nel proprio Piano di governo del territorio (PGT), ovvero 0,35, e quello previsto da Inter e Milan, ovvero 0,65. Nell’incontro in conference call di oggi non dovrebbero essere presenti i vertici delle due società, ma i rispettivi dirigenti che si occupano della questione stadio“.