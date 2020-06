San Siro, Inter e Milan aspettano ok politico. Poi scelta sul progetto – GdS

Ieri il sito “NuovoStadioMilano.com” ha spiegato i progetti di Manica-Sportium e Populous per il distretto San Siro, area in cui dovrebbe nascere il nuovo stadio di Inter e Milan. QUI potete trovare i dettagli, mentre i due club attendono l’ok del Comune di Milano per proseguire l’iter burocratico

TABELLA DI MARCIA – Un mese dopo la presentazione del documento finale sul masterplan del nuovo San Siro, rivisto secondo le condizioni fissate dal Comune, Inter e Milan restano in attesa dell’ok di Palazzo Marino che darà il via al progetto esecutivo. Ma alcuni particolari dei rendering dagli studi di architettura Populous e Manica-Sportium trasportano già i tifosi nel futuro. Un futuro lontano, visto che la “rifunzionalizzazione” del Meazza dovrebbe essere completata solo nel 2028. Molto prima nascerà il nuovo stadio di Milano. I club sperano di inaugurarlo nel 2024. Sotto questo punto di vista il coronavirus non ha portato ritardi sulla tabella di marcia. Il Comune sta facendo le valutazioni tecnico-politiche sul progetto, poi si tornerà in Consiglio comunale per il nuovo sì.

LA SCELTA – Il tema sul tavolo resta quello delle volumetrie extra-stadio. Inter e Milan hanno già 90 mila mq di spazi commerciali, vorrebbero raddoppiare ma sanno che si dovrà chiudere a metà strada con la politica. A favore dei club c’è anche la recente decisione della sovrintendenza, che ha escluso interessi culturali sul Meazza. Lo stadio non sarà abbattuto del tutto, ma Inter e Milan hanno più forza rispetto a qualche mese fa. Un ‘potere acquisito’ da spendere proprio sul tema del distretto sportivo-commerciale. Che sorgerà anche all’interno di ciò che resterà del San Siro di oggi. Dopo l’ok di Palazzo Marino, c’è da scegliere tra la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica-Sportium. La decisione dei club è attesa entro l’estate.

Fonte: La Gazzetta dello Sport