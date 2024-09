San Siro, futuro incerto: intanto l’AD della M-I Stadio lascia l’Inter – TS

Il futuro di San Siro è ancora tutto da scrivere, dopo la decisione di Inter e Milan di non ristrutturare San Siro. Intanto, a proposito del Meazza, il club nerazzurro sta per dire addio all’AD della M-I Stadio.

TIENE BANCO – Continua a tenere banco la questione legata allo stadio San Siro. Dopo il nulla di fatto sulla finale di Champions League del 2027, con le istituzioni calcistiche italiane che mirano adesso a mantenerla quantomeno in Italia (ipotesi Olimpico di Roma), il futuro del Giuseppe Meazza rimane anche incerto in riferimento a Inter e Milan. I due club, infatti, da circa una decina di giorni hanno comunicato la loro decisione di non voler ristrutturare San Siro, a meno che non acquistino l’intera struttura che elimini anche il vincolo sul secondo anello, per costruire magari un nuovo impianto al suo fianco. Da questo punto di vista, lo stesso Sindaco di Milano Beppe Sala ha avvertito i due club.

L’Inter saluta un dirigente legato allo stadio San Siro

UN ADDIO – Presto ci sarà un avvicendamento ai vertici della M-I Stadio, la società che gestisce per Inter e Milan le attività legate al Meazza. Il club nerazzurro, infatti, sta per salutare l’AD Mark Van Huuksloot. Da capire se questa decisione potrà influire sulle successive vicissitudini relative all’impianto e alla sua coabitazione. Insomma, San Siro è ancora un tema apertissimo e tutto fa pensare che possa rimanere tale ancora per diverso tempo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna