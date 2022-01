San Siro, in vista di Inter-Milan prevista rizollatura totale: i dettagli – TS

Il prato di San Siro, viste le pessime condizioni attuali, sta per essere interamente rizollato in vista del derby fra Inter e Milan, in programma sabato 5 febbraio alle 18.

RIZOLLATURA – Il prato di San Siro si trova in condizioni pessime, a causa delle numerose partite disputate in un breve lasso di tempo. Sono, infatti, 34 le gare disputate in appena 153 giorni. Un tour de force notevole che ha messo a dura prova il manto erboso dello stadio. Ecco perché, secondo quanto riferito il Tuttosport, le due squadre, anche in vista del derby, si stanno premurando a rizollare interamente lo stadio. I costi, secondo il quotidiano, si aggirano attorno ai 500mila euro. Il derby, quindi, dovrebbe giocarsi su un campo pressoché perfetto.

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello