San Siro, Hines acquista ex Trotto: il progetto vicino allo stadio

Il colosso statunitense Hines ha acquisito l’area dell’ex Trotto vicino allo stadio San Siro, prossima a dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio di Inter e Milan

ACQUISIZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del “Sole 24 Ore”, l’area acquistata da Snaitech tramite il fondo immobiliare “Invictus”, istituito e gestito da Prelios Sgr. Il progetto che si starebbe sviluppando vicino a dove dovrebbe essere costruito il nuovo stadio di Inter e Milan è soprattutto di tipo residenziale. Sarebbero previsti investimenti complessivi di 350 milioni di euro in 4 anni. Dovrebbero essere inclusi anche servizi per le famiglie e per gli anziani, un grosso parco, negozi, ristoranti e un museo.