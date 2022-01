San Siro, domani un’altra partita. La sosta utile per rimetterlo a nuovo?

L’Inter questa sera gioca in trasferta al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Domani invece il Milan scende in campo a San Siro contro lo Spezia. Lo stadio di Milano è in condizioni pessime con il manto erboso in stato pietoso. Le tante partite non fanno bene.

SOSTA – San Siro? In condizioni pietose. A confermarlo è anche Stefano Pioli, allenatore del Milan, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Spezia. «In questo periodo della stagione per il clima che c’è i terreni non possono essere i migliori possibili. A San Siro si sta giocando spesso ed è difficili renderlo migliore possibile. Spero che il prato migliori dopo la sosta, in modo da giocare su un terreno più pulito su cui la palla scorra più veloce». Ecco, andiamo con ordine. In questa settimana si è giocato a San Siro: domenica scorsa, Inter-Lazio; mercoledì sera, Inter-Juventus; giovedì sera, Milan-Genoa e si giocherà domani, Milan-Spezia. Poi prima della sosta altre tre partite: Inter-Empoli, mercoledì sera; Inter-Venezia, sabato sera; Milan-Juventus, domenica sera. Poi finalmente la pausa delle nazionali che è come manna dal cielo per San Siro. Lo stadio ha bisogno di una pausa, ha bisogno di un intervento di “ristrutturazione” per essere rimesso a nuovo. E le due settimane di pausa serviranno proprio a questo. Certo, miracoli è impossibile farne in così poco tempo. Ma un miglioramento è fondamentale per due squadre che lottano per lo Scudetto.