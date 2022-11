San Siro, chiuso il Dibattito Pubblico: a giorni la relazione conclusiva

Si è conclusa nella giornata di ieri gli incontri in programma per il Dibattito Pubblico riguardante il nuovo stadio San Siro per Inter e Milan.

INCONTRI – Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, si sono conclusi ieri gli incontri riguardanti il Dibattito Pubblico per il nuovo stadio San Siro. Sono stati quattordici appuntamenti in tutto gli incontri che hanno permesso ai cittadini milanesi di conoscere dettagliatamente la proposta progettuale presentata da Inter e Milan ed esprimere le proprie idee in proposito.

RELAZIONE CONCLUSIVA – La relazione conclusiva basata su quel che emerso durante il dibattito, che sarà inviata alla Commissione Nazionale del Dibattito pubblico e ai soggetti proponenti per la valutazione degli esiti e delle osservazioni raccolte durante il dibattito stesso, sarà presentata venerdì 18 novembre dal coordinatore Andrea Pillon.

Fonte: CalcioeFinanza.it