San Siro, Ceccarelli: “Nuovo stadio, non credo lo voterÃ  questo Consiglio”

San Siro, Ceccarelli: “Nuovo stadio, non credo lo voterà questo Consiglio”

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Bruno Ceccarelli, presidente della commissione Urbanistica del Comune di Milano, ha parlato del progetto per il nuovo stadio San Siro

TEMPISTICHE – Bruno Ceccarelli, presidente della commissione Urbanistica del Comune di Milano, ha parlato del progetto per il nuovo stadio San Siro, frenando sulle tempistiche per il nuovo stadio San Siro, rispetto alle parole di Paolo Scaroni. «Questo progetto dev’essere esaminato dalla Giunta, poi dev’essere fissata una conferenza dei servizi con Regione, Mm, Arpa, società delle reti elettriche, vigili del fuoco. Dopo la verifica della normativa nazionale sugli stadi ci sarà il passaggio in Consiglio, io non escludo anche una consultazione popolare con forme da stabilire. Non credo che sarà questo Consiglio a votare sul nuovo stadio, è più probabile che diventi un tema da campagna elettorale».

