San Siro, che caos! Sala annulla la conferenza stampa per proteste

Ieri sera si sarebbe dovuta tenere la conferenza stampa per discutere su San Siro da parte del Sindaco di Milano Beppe Sala. Ma questa è stata annullata dopo le proteste dell’opposizione.

NIENTE CONFERENZA STAMPA – Il tema nuovo stadio per Inter e Milan continua a tenere banco. Ieri, il Comune di Milano ha lanciato una nota in merito al progetto di un nuovo impianto da costruire nell’area vicina a San Siro. I due club, infatti, hanno palesato l’interesse per questa opzione e ora possono proseguire con l’iter per iniziare la costruzione del nuovo impianto proprio nella zona. Dopo la nota del Comune, sempre ieri sera, si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa per parlare degli sviluppi del progetto, con protagonista ovviamente il Sindaco di Milano Beppe Sala e altri consiglieri. Ma l’evento, come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, è saltato causa protesta delle opposizioni.

San Siro, salta la conferenza stampa indetta dal Sindaco Sala

PROTESTA – Alcuni membri dell’opposizione di Centro Destra, riferisce Calcio e Finanza, sono entrati nella Sala dell’Orologio a Palazzo Marino mentre la stampa era in attesa del primo cittadino e hanno improvvisato una conferenza per lamentarsi del fatto che Sala avrebbe dovuto raccontare gli sviluppi su San Siro in aula, visto che il Consiglio è in corso. Samuele Piscina e Alessandro Verri della Lega, insieme a Deborah Giovanati di Forza Italia e ai consiglieri di Fratelli d’Italia, Enrico Marcora e Marco Bestetti, hanno spiegato le loro ragioni dicendo: «Il luogo dove il sindaco deve riferire non è questa sala, in una conferenza stampa ma il Consiglio comunale. Basta scendere un piano per riferire alla città».