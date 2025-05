San Siro, buone notizie per Inter e Milan. Possibile accelerata!

Il processo finalizzato alla costruzione di un nuovo Stadio nell’area di San Siro può subìre un’accelerata nei prossimi giorni: ecco le novità positive per Inter e Milan.

TEMPO SCADUTO – Alle 23:59 di ieri 30 aprile è venuta meno la possibilità di presentare offerte migliorative, rispetto a quelle di Inter e Milan, per il futuro di San Siro. Ciò è quanto comunicato dal Comune di Milano, che in una nota specifica i passi successivi per l’eventuale conclusione positiva del lungo e complicato iter burocratico volto alla nascita del nuovo San Siro. Le società nerazzurre non possono che accogliere con favore la notizia, nell’auspicio che le fasi successive di tale processo possano svilupparsi in maniera più rapida rispetto a quanto avvenuto finora.

Inter e Milan: un passo avanti nella costruzione del nuovo San Siro, la nota del Comune di Milano

IL COMMENTO – Ora sono previsti dei passaggi ulteriori prima di procedere nel senso sperato da Inter e Milan. A indicarli è proprio il Comune di Milano con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: Non essendo pervenuta alcuna proposta alternativa, proseguono i lavori del Gruppo di lavoro interdirezionale e della Conferenza dei servizi per definire gli atti conclusivi del procedimento di valutazione tecnica (ai sensi della Legge ‘Stadi’), secondo gli indirizzi indicati dall’Amministrazione. In caso di esito positivo della Conferenza dei Servizi, i contenuti dello schema di contratto proposto dalle Società saranno oggetto di valutazione e successiva negoziazione.