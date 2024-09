San Siro, avanza ipotesi ‘forte’! Inter e Milan a -3 dal verdetto – TS

Il tema San Siro rimane sempre di primo piano per Inter e Milan. C’è, inoltre, la data di venerdì 13 da cerchiare in rosso sul calendario.

DATA – Venerdì 13, ossia tra tre giorni, Inter e Milan sono chiamate a rispondere in merito al progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro, promosso dalla società WeBuild. Ovviamente il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, spinge per un esito positivo del report. Da sempre il sindaco del capoluogo lombardo tifa per la permanenza dei dei due club al Giuseppe Meazza. Intanto, sia Inter che Milan mantengono i rispettivi interessi sulle aree di Rozzano e San Donato, ma senza ancora mai aver posato un mattone. Soprattutto il Milan, la cui prima presentazione è datata addirittura 2019. Ora viene caldeggiata un’ipotesi molto importante: ossia l’acquisto di San Siro da parte dei due club.

San Siro acquistato da Inter e Milan? Occhio all’opzione!

OPZIONE – Come scrive Tuttosport, nel corso dell’estate sono stati effettuati diversi lavori a San Siro, come non accadeva da tempo. Può essere letto come il segno che Inter e Milan di fatto hanno già dato il via libera a restare. Gli intrecci con le competizioni internazionali sembrano indicare la permanenza al Meazza come ipotesi prevalente. Spinge verso questa direzione la sempre più probabile rinuncia di Milano alla finale di Champions League 2027. Un passo indietro motivato dall’impossibilità del Comune di escludere che in quel momento lo stadio sarà libero da lavori, condizione indispensabile per la Uefa. Per questo la strada tracciata da Sala potrebbe fare breccia, grazie alla promessa di trasferire la proprietà di San Siro ai club che ne hanno urgente bisogno per aumentare ricavi e valutazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi