San Siro, anche l’Inter pensa a uno stadio da solo: fase decisiva – CdS

Inter e Milan in ogni caso diranno addio a San Siro. Il club rossonero in questi giorni ha fatto trapelare l’eventualità di proseguire da sola sulla strada del nuovo stadio, ma secondo il Corriere dello Sport, anche i nerazzurri hanno l’intenzione di lasciare comunque lo storico impianto.

ADDIO SAN SIRO – I tempi per ammodernare San Siro sarebbero superiori a quelli per la realizzazione di un nuovo stadio, visto che il Milan non metterebbe a disposizione risorse per sistemare lo stadio. E, una volta uscito, occorrerebbe comunque almeno un triennio per trasformare il Meazza in uno stadio moderno e con tutti i requisiti e le possibilità degli impianti più importanti d’Europa. Secondo i calcoli dell’Inter ci vorrebbero almeno 8 anni per essere a regime. Fin troppi. Questo potrebbe significare anche mettere pressione al Comune di Milano, che rischierebbe di trovarsi uno stadio di proprietà, ma inutilizzato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno