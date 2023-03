Samuel: «Orgoglio Lautaro Martinez. Porto? L’Inter può passare»

Walter Samuel ha speso belle parole nei confronti di Lautaro Martinez. L’ex difensore dell’Inter ha poi espresso ottimismo verso la partita col Porto

ORGOGLIO − Le parole di Samuel durante la festa della fondazione Pupi: «Sempre bello essere qui, rivedere tanti amici. Lautaro Martinez? Ha fatto benissimo con noi sempre, siamo contentissimi di averlo in Nazionale. Poi anche all’Inter la fascia di capitano è un grande orgoglio. Vengo spesso a San Siro, vedo un’Inter buona. Deve giocare per il secondo posto, il Napoli difficile da riprendere. Porto? Bella partita, all’andata l’ho vista. Ha tutte le carte per passare il turno».

