Samuel-Inter, è finita? Resta uno spiraglio, ma è difficile!

Walter Samuel è stato contattato dall’Inter per sondare la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di vice-allenatore nerazzurro. L’argentino, che non intende rinunciare all’incarico svolto presso lo staff di Lionel Scaloni, potrebbe arrivare solo in un caso.

LA SITUAZIONE – Walter Samuel rappresenta la figura prescelta dall’Inter per affiancare Cristian Chivu nella sua terza esperienza in nerazzurro. Dopo i “dubbi” avanzati da Giovanni Martusciello, infatti, la dirigenza nerazzurra ha individuato nell’ex tripletista il profilo giusto per garantire una preparazione adeguata in fase difensiva e una personalità estremamente forte da far valere nello spogliatoio. La risposta di The Wall, come ribadito dal CT Lionel Scaloni in conferenza stampa, è stata negativa: a prevalere è la sua assoluta volontà di proseguire l’esperienza da assistant coach dell’Argentina. Ma l’Inter non ha, comunque, rinunciato a provarci.

Samuel e l’Inter: l’unica condizione che consente di sperare

LA CONDIZIONE – L’Inter ha registrato tale ferma presa di posizione della leggenda nerazzurra, rilanciando con una seconda proposta. Nello specifico, la dirigenza meneghina ha presentato a Samuel la possibilità di ricoprire un doppio incarico fino ai Mondiali del 2026. L’ex calciatore continuerebbe così a far parte dello staff tecnico di Scaloni, svolgendo al contempo un ruolo di primaria importanza nel Club nerazzurro. Facendo leva sull’interismo di Samuel, il quale non è minimamente in discussione, l’Inter si auspica di soddisfare quel desiderio cui (per ora) non ha inteso rinunciare.