Samuel: “Il gol nel derby mi ha segnato. Mourinho e Bianchi…”

Walter Samuel, ex difensore dell’Inter, ha concesso un’intervista al giornale argentino “Ole” in cui ha parlato anche del suo passato in nerazzurro

IL GOL NEL DERBY – Samuel, all’epoca giovanissimo, segnò un gol fondamentale all’America Messico che diede al suo Boca Juniors la qualificazione alla Coppa Libertadores del 2000. Un gol che Samuel ricorda come il più importante della sua carriera insieme a quello realizzato con l’Inter nel derby del 7 ottobre 2012, vinto 1-0 dai nerazzurri proprio grazie a un colpo di testa del suo “muro”: «Quel gol (all’America ndr) e uno che ho fatto con l’Inter in un derby in cui c’era la mia famiglia e i miei figli. Sono i due gol che più mi hanno segnato».

MOURINHO E BIANCHI – Samuel parla dei suoi allenatori più importanti, Mourinho all’Inter e Bianchi al Boca: «Hanno molto in comune a livello di comunicazione. Carlos era un grande comunicatore con tutti, non solo con noi. Sapeva dare degli spunti e affrontare argomenti che gli interessavano. Sanno maneggiare molto bene con i media, sono molto simili. Trasmettono tranquillità al gruppo perché sanno la responsabilità che si assumono e assorbono la pressione».

fonte: ole.com.ar