Samuel incorona: «Fiducia in Lautaro Martinez! Inter ha idee chiare»

Walter Samuel ha parlato prima del fischio d’inizio della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito il suo commento.

LE PAROLE – Walter Samuel si è così espresso a Sky Sport nel pre-partita di PSG–Inter: «Non so se vedere delle grandi similitudini tra la nostra Inter e quella attuale. Penso che ognuna abbia le sue specificità. C’è grande entusiasmo per la partita di stasera, sono convinto che i nerazzurri faranno il massimo per portarla a casa. C’è piena fiducia verso Lautaro Martinez, che ha fatto grandi cose con l’Argentina. Speriamo che possa incidere anche stasera con la maglia dell’Inter. Non cambia niente la sconfitta in Campionato, si tratta di un percorso iniziato 4 anni fa con delle precise consapevolezze. Speriamo possa concludersi così come noi auspichiamo».