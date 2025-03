Samuel compie gli anni, l’Inter lo celebra così: «Colonna portante!»

Walter Samuel, storico difensore dell’Inter compie oggi 47 anni. La società nerazzurra lo ha omaggiato ricordandone i successi comuni.

IL COMPLEANNO – Walter Samuel festeggia, oggi 23 marzo, il compimento dei suoi 47 anni, con l’Inter che non ha voluto fargli mancare la propria stima e riconoscenza per quanto fatto in nerazzurro. L’ex calciatore argentino rappresenta un’autentica leggenda del club meneghino, considerando le prestazioni disputate e i traguardi raggiunti con la maglia dell’Inter. Il pilastro della difesa nerazzurra ha collezionato oltre 200 presenze in 10 anni vissuti a Milano, entrando di diritto nella storia grazie alla sua partecipazione da protagonista alla vittoria del Triplete nella stagione 2009-2010.

Samuel riceve gli auguri dell’Inter: il messaggio

LA NOTA – L’Inter ha voluto celebrare il suo ex difensore con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale:

«La sua grinta, l’intelligenza tattica e la leadership silenziosa lo hanno reso un beniamino dei tifosi. Con l’Inter, Samuel ha conquistato 5 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe Italia, una Champions League e un Mondiale per Club, contribuendo in modo determinante al leggendario Triplete del 2010. Indimenticabile il suo gol nel derby del 2012, che ha regalato una vittoria memorabile ai nerazzurri. La sua carriera è un esempio di dedizione e passione, valori che incarnano perfettamente lo spirito interista.

Tanti auguri a Walter Samuel da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi»